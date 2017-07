Discgolfi maailmameister: mängin iga päev kolm kuni viis tundi

Ricky Wysockit peetakse maailma parimaks discgolfi mängijaks. Aasta-aastalt populaarsust koguva ja kasvava spordiala juurde jõudis Ricky üheksa aastat tagasi 15-aastasena. Nüüd on ta kahekordne maailmameister.

"Ma olen üheksa aastat trenni teinud ega pole kunagi üle nädala või paari puhkust võtnud. Ma mängin peaaegu iga päev, treenin mitu tundi - nii palju aega ja tööd on vaja pühendada just selleks, et mängida tipptasemel," lausus Wysocki ETV-le.

"Ma mängin juba üheksa aastat iga päev kolm kuni viis tundi, nii et see on täpselt samamoodi nagu ükskõik millisel teisel spordialal. Inimesed ehk mõtlevad discgolfi kohta, et ah, see pole eriti keeruline, aga tegelikult tuleb seal nagu igal teisel alal pidevalt pingutada ja oskusi lihvida."

Eestisse saabus ta Euro ProTouri neljandale osavõistlusele Prodiscus Estonian Open, mille ta eelmisel aastal ka võitis. Konkurents kasvab aga iga aastaga.

"Discgolf on paljudes Euroopa riikides üks kõige kiiremini kasvavaid spordialasid ja ka Ameerikas kuulub see viie või kümne kõige kiiremini kasvava spordiala hulka," jätkas maailmameister. "Sellepärast ongi väga vahva olla selle ala tipus ja näha, kui kiiresti see erinevates riikides kasvab, eriti siin Eestis."

Ricky sõnul on discgolf lihtne, lõbus ja jõukohane ala kõigile, seetõttu on see ka nii kiirelt populaarsust kogunud. "Discgolf kasvab nii kiiresti, uued noored tulevad peale ja tahavad kogu aeg paremaks saada."

"Seda võib mängida igas vanuses - see ongi discgolfi juures nii lahe, et seda võib mängida titeeast vanaduspõlveni välja. See on tore, et seda saab nii erineval moel mängida - võib mängida võistlustel või siis lihtsalt enda lõbuks. See muudabki discgolfi põnevaks erinevas vanuses inimestele."