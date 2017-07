Egert Jõesaar tuli parakergejõustiku MM-il kaheksandaks

"Arvestades minu isiklikku rekordit 48.98 ja viimaste nädalate treeninguid, siis täna heidetud tulemus on minu jaoks pigem pettumus, kuna soovid ja võimed olid suuremad, kui tulemus näitab," jagas Jõesaar oma võistlusjärgseid muljeid. Egert Jõesaar on kõigest hoolimata siiski optimistlik ning lisab, et selle hooaja eesmärgiks on endiselt 50 m piiri ületamine.