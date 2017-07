Pisarates Cilic: valu räsis kogu aeg mu vaimu

"See oli tõesti üks kahetsusväärsemaid päevi selleks," sõnas teise seti lõpus ka meditsiinilise pausi võtnud horvaat. "Mul oli tõeliselt vastik vill, mille sisse tekkis vedelik."

28-aastase tennisisti sõnul märkas ta ebamugavat moodustist juba viiesetilises veerandfinaalis Gilles Mülleriga, samuti andis see tunda poolfinaalis ameeriklase Sam Querreyga.

"See oli emotsionaalselt ränk, sest tean, kui kõvasti ma viimastel kuudel turniiriks valmistusin," jätkas Cilic. "Tõeliselt halb õnn, aga tahtsin anda endast parimat ja püüda nii kuidas võimalik. Selles situatsioonis on raske viibida, sest sa tead, et võiduvõimalused pole suured."

Esikohamatšis Federerile numbritega 3:6, 1:6, 4:6 alla vandunud Cilic sõnas, et finaali eel püüdsid füsioterapeudid teha kõik mis võimalik, et see probleem mängu ajal ei segaks. "Nad olid abiks. Nad olid viimased 30 tundi pea kogu aeg koos minuga. Nad tegid mis võimalik, aga kahjuks tundsin ikkagi valu. Iga kord, kui pidin kiiresti reageerima või äkitselt suunda muutma, ei olnud ma selleks võimeline."

Cilic ei suutnud mängu ajal pisaratest hoiduda, kuid selgitas, et need ei olnud mitte füüsilisest vaid emotsionaalsest valust. "Ma lihtsalt teadsin, et ei saa väljakul endast parimat anda, et ma ei saa mängida oma parimat tennist ja eriti karjääri sellises faasis ja nii suures mängus."

"Sellega oli väga-väga raske toimu tulla," jätkas horvaat. "Teisalt ei teinud see nii palju valu, et toonuks pisarad välja. Asi oli lihtsalt tundes, et ma ei ole võimeline andma endast parimat."

2014. aastal USA lahtised võitnud horvaat lisas, et villi tõttu oli tal raske keskenduda. "Väga raske oli koondada kogu tähelepanu mängule, kuna valu räsis kogu aeg minu vaimu. Raske oli keskenduda taktikale ja asjadele, millele oli tarvis tähelepanu pöörata."