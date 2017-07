Marten Männi sai jetispordi Eesti meistrivõistluste etapil kindlad võidud

Kokku oli erinevates klassides stardis 62 jetti ja igas klassis sõideti kaks sõitu. Mõlemas klassis ei olnud Martenil suuri probleeme võitude võtmisega. Ski GP 1 klassis sai tema järel etapi kokkuvõttes teise koha Andres Lauri ja kolmas oli Mattias Reinaas. Ski GP2 klassis oli Marteni järel teine tema tiimikaaslane Hendrik Pindmaa ja kolmas oli Mattias Reinaas.

Algselt planeeritud kalenderplaan on pisut muutunud, kuna Euroopas sõidetaval JetCross Tour sarja võistlustel saab tänavu osaleda alles 16- aastaselt ja nii ei saanud Männi kahel esimesel etapil startida. Kolmas etapp aga langeb kokku 29. juulil sõidetava Eesti meistrivõistluste teise etapiga, mille korraldajaks on koduklubi Freetime Racing ja Pärnus on Marten kindlasti stardis.

Kuna nüüd on Männi juba 16 aastat täis, siis septembris, Pariisis sõidetaval JetCross Tour viimasel etapil on plaan startida. Järgmisel nädalavahetusel osaleb Marten aga treeningu eesmärgil Läti meistrivõistluste etapil.