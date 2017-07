Eesti esimese SwimRuni võitis ujumis- ja triatlonitaustaga Denis Danilkin

SwimRuni põhidistantsi pikkuseks oli ca 12 km ning võistluse tegi eriliseks see, et selle käigus tuli osalejatel läbida vaheldumisi erineva pikkusega ujumis- ja jooksulõike. See tähendas, et ujuma pidi jooksutossudega ning jooksurajale startima ujumisest märgade riiete ja jooksujalatsitega. Võistlejad pidid kogu vajaminevat varustust kogu distantsi jooksul kaasas kandma, tosse ujumiseks jalast võtta ei tohtinud ja vastupidi, vahendab Marathon100.com.

SwimRuni idee pärineb Rootsist, kus juba kümmekond aastat korraldatakse analoogilise kontseptsiooniga ca 75 km pikkust Ö till Ö nimelist võistlust, mille raames peetakse ka mitteametlikke MM-võistlusi. Pühajärvel toimunud SwimRuni korraldas spordiklubi Meie Liigume ning sel oli kavas kaks võistlusdistantsi – ca 12 km pikkune põhidistants ning ca 2,8 km pikkune noortedistants.

Denis Danilkin kulutas Baltikumi esimese SwimRuni läbimiseks 1:23.22. Meestest tuli teiseks avaveeujumises tuntust kogunud ning ka taliujumises maailmarekordi püstitanud Henri Kaarma (1:33.55). Kolmas oli Aleksei Poljakov.

Naistest oli parim Mirjam Allik (1:27.13). Teisena lõpetas Kärt Praks (1:43.55) ning kolmandana Tatiana Šalimova (1:48.06).