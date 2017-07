Laanmäe selgitab sakslaste edu: nad abistavad üksteist

Kui pikka aega püsis maailma kõigi aegade edetabelis teisel kohal soomlane Aki Parviainen 1999. aastal visatud 93 meetri ja üheksa sentimeetriga, siis tänavu on lausa kaks meest temast paremini suutnud.

Kõigepealt viskas Rio de Janeiro olümpiavõitja Thomas Röhler mai alguses Doha Teemantliiga etapil 93.90 ja äsja ka teine sakslane Johannes Vetter Luzernis võimsa seeria tipuks lausa 94.44. Nii on ka maailmarekordimees Jan Želežny 98.48 tunduvalt ligemale jõudnud.

Luzerni võistlusel oli kohal ka Eesti odamees Tanel Laanmäe, kes tõi välja, et Vetteri sooritustel ajal ei valitsenud staadionil kaugeltki ideaalsed olud. "Rada oli märg ja tuult ega midagi ei olnud ja arvestades, et ta kaks päeva varem veel võistles, siis kindlasti ta ei olnud ka kõige värskem, aga ometi - tulemuse poolest võinuks arvata, et oli," kommenteeris ta Vetteri etteastet. "Selles mõttes tuleb MM kindlasti väga põnev."

Lisaks Vetterile ja Röhlerile on tänavu võimast taset näidanud veel mitu sakslast: hooaja edetabelis hoiab 88.79-ga kolmandat kohta Andreas Hoffmann, Lars Hamann on saanud kirja 86.71, Julian Weber 84.84 ja Bernhard Seifert 84.62. Eesti parim Magnus Kirt on 84.08-ga 20. ja Laanmäe ise 82.58-ga 27.

"Neil on ühtne hea tiimitöö. Ja nagu näha, nad ajavad ja arendavad üht asja koostöös kõigiga," põhjendas Laanmäe. "Igaüks täiendab teineteist. Eks edu peitubki just selles. Odavise on väga tehniline ala ja koosneb paljudest detailidest. Kui kõik võimalused on olemas ja targad inimesed aitavad-suunavad, siis sealt see põhiedu tuleb."

Vetteri hiilgetulemus talle nii ootamatu ei olnudki. "Kui oli Doha ja Röhler viskas esimest korda 93.90, siis istusin arvuti taga ja vaatasin live results'e, siis see oli palju hullem šokk. Aga võistlustel nägin, et ta on väga võimas. Kui sa oled heas hoos, siis ise arvasin ka, et see on ainult aja küsimus, kuna ta viskab 90-91," lausus Laanmäe.

"Kui ta viskas 93, siis ma vaatasin, et tegelikult piire väga ei ole. Kui saad sellise positiivse emotsiooni, siis kas viskad uuesti 85 või viskadki 95. Tema viskas pea 95. See oli kergelt oodatud, aga kuidas öelda - eks see väike üllatus ikkagi oli küll jah."

Laanmäe sõnul on Vetteril ja Röhleril erinev tehnika, aga nad suuvad seda väga hästi hallata. "Hoojooksu kiirus ja viskamine õigest asendist - just need, mis on odaviskes väga olulised ja rasked asjad, nõuavad väga head füüsilist vormi - need on neil väga paigas. Nad aitavad ka üksteist. Seda on tõesti näha. Kuna Lõuna-Aafrika Vabariigis olid ka kõik koos, siis omavahel viskasime nalja, et Thomas Röhler sai asja käppa ja õpetas teised ka viskama. Kõik viskasid esimese kolme võistluse jooksul elu margid ja mitte just kehvad margid."

Konkurentide tulemused kannustavad ka Laanmäed tagant. "Eks me ole omavahel nalja täinud, et viis ja rohkem aastat tagasi oli 84-85 meetri mehena olid väga kõva tegija ja vähemalt kolmas koht tiitlivõistlustel oli alla 85 meetri," ütles Eesti odamees. "Nüüd on paraku panused väga kõrgele tõstetud. Juba Pekingi MM-il 87 meetriga said viienda koha. Ei oska öelda, kas õnn või õnnetus. Eks see sunnib ennast ka rohkem tagant. On nii nagu on."