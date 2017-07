Mercedestele Silverstone'is kaksikvõit, Ferrarisid tabas rehvidraama

Viimasena mahtus pjedestaalile teine soomlane Kimi Räikkönen (+36,570) ja MM-sarja sarja liider Sebastian Vettel lõpetas alles seitsmendana (+1.33,989). Seejuures oli mõni aeg enne lõppu Räikkönen teine ja Vettel neljas, aga ootamatult lõhkes mõlemal rehv.

Kahe Ferrari vahele mahtusid Max Verstappen (Red Bull; +52,125), Daniel Ricciardo (Red Bull; +1.05,955) ja Nico Hülkenberg (Renault; +1.08,109). Esikümne lõpetasid Esteban Ocon (Force India; +1 ring), Sergio Perez (Force India; +1 ring) ja Felipe Massa (Williams; +1 ring).

Vettel edu sulas MM-sarjas Hamiltoni ees vaid ühele punkti (177:176), kolmandana jätkab Bottas (154 punkti) ja neljandana Ricciardo (117). Konstruktorite karika arvestuses on Mercedese edu Ferrari ees 55 silma.

Kahe nädala pärast põrisevad F1 masinad Budapestis Hungaroringi ringrajal.