Superlepingu sõlminud Harden: jään igaveseks ajaks Rocketsisse

Eelmisel nädalal korvpalliliiga NBA klubiga Houston Rockets nelja-aastase lepingupikenduse sõlminud James Harden on rahul ja kavatseb meeskonnaga ennast pikalt siduda.

"Ma jään igaveseks ajaks Rocketsisse," lausus Harden, kes on nüüd liiga kõrgeimapalgalisem mängija. "See on hea tunne, kuid olen eesmärgiks seadnud tiitlite võitmise."

Harden sõlmis eelmisel nädalal Rocketsiga nelja-aastase lepingupikkenduse, mille põhjal teenib järgmisel kuuel hooajal 228 miljonit dollarit.