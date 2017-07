Mänedžerid: tänavune Tour on eriline, Froome’il on suur eelis

Tour de France’il osalevate meeskondade kogenud mänedžerid möönavad, et tänavune jõuproov on tasavägise võitluse poolest eriline, meenutades kevadist Giro d’Italiat.

Tõepoolest, seis on äärmiselt intrigeeriv – neli esimest meest Chris Froome (Sky), Fabio Aru (Astana), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) ja Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) mahuvad poole minuti sisse, kirjutab Rattauudised.ee.

“See on nagu Giro, kus neljal mehel on enne viimast etappi lootus üldvõiduks,” võrdleb Orica-Scotti mänedžer Matt White. “Giro on varemgi nii pingeline olnud, kuid ma ei mäleta, et Touril oleks seis nii tasavägine olnud.”

Suure tõenäosusega pannakse Touri lõppjärjestus paika eelviimasel etapil Marseille’is, kus on kavas 22,5 km pikkune temposõit. See tähendab, et Froome’i praegune tähtede seis rahuldab. “Arvan, et paljud ratturid ei taha selliselt seisult temposõidule minna. Nad peavad enne ründama,” märkis BMC mänedžer Jim Ochowicz.

“Froome’i konkurendid vajavad tema edestamiseks enne temposõitu vähemalt minutilist edumaad,” lisas White. “Minu hinnangul on tippmägironijate tase väga ühtlane. Etappidel võidetakse üksikuid sekundeid. Suuremad vahed tulevad siis, kui kellelgi on kehv päev.”

White’i hinnangul kasutavad meeskonnad Touril järjest konservatiivsema sõidustiili. “Tavaliselt võtavad tiimid juba etapi alguses oma positsioonid sisse. Sellist asja ei juhtunud 10-15 aastat tagasi. Pingeid on palju rohkem ja maailma spordi suursündmusel kõik asjad võimenduvad,” selgitas White.