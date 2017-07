Chelsea pakkus Argentina koondislase eest 100 miljonit eurot

Diego Costa pole peatreener Antonio Conte plaanides ning suure tõenäosusega on mees klubist lahkumas. Chelsea ebaõnnestus Romelu Lukaku palkamises ja usutakse, et Madridi Reali ründaja Alvaro Morata jääb samuti püüdmatuks, vahendas Soccernet.ee.

Saapamaa meedia kirjutab, et Chelsea pakkus Torino Juventusele ligi 100 miljonit eurot, et tuua argentiinlane Gonzalo Higuain oma ridadesse. Valitsev Itaalia meister lükkas selle pakkumise aga tagasi ega lase möödunud hooajal erinevate sarjade peale kokku 37 väravat löönud 29-aastast ründajat minema.

Kui Inglismaa meister sai oma kaitseliini tugevdatud Antonio Rüdigeri näol ja poolkaitsesse toodi Tiemoue Bakayoko juurde, siis küsimärke on veel mitmeid. Manchester United on huvitatud Nemanja Matici palkamisest ja sellega oleks Contel jälle üks käik keskväljal vähem. Usutavasti on ilma jäädud ka Juventuse vasakkaitsjast Alex Sandrost ning erinevad tagasilöögid üleminekuturul on seadnud kahtluse alla samuti Conte tuleviku Chelseas.