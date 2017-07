TÄNA | Kas Federerist saab Wimbledoni edukaim mees või teeb ajalugu Cilic?

35-aastane Federer, kes tänavu jäi löömatuks Austraalia lahtistel meistrivõistlustel, pole käimaoleval Wimbledoni turniiril kaotanud veel mitte ühtegi setti. Kui mees alistab täna Cilici, siis saab temast kaheksa esikohaga Wimbledoni turniiri kõigi aegade edukaim mängija. Praegu jagab ta seitsme esikohaga liidrikohta koos ameeriklase Pete Samprasega. Federeri võit teeks temast vanima mängija, kes on Wimbledonis nö tennise moodsal ajastul triumfeerinud.

Esimest korda Wimbledonis finaali jõudnud Cilicil on 2014. aastast ette näidata USA lahtiste meistrivõistluste võit. Viimase horvaadina pääses Wimbledonis lõppkohtumisele Goran Ivanisevic, kes jäi 2001. aastal ka alistamatuks. Cilicist saaks edu korral esimene horvaat, kes on võitnud rohkem kui ühe suure slämmi turniiri.

Wimbledoni meesüksikmängu finaal algab täna Londonis Eesti aja järgi kell 16.00.