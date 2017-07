Roger Federer võitis Wimbledonis rekordilise kaheksanda tiitli

Tänavu settigi kaotamata võidukarikani jõudnud Federer hoidis terve mängu ohje enda käes. Nii esimeses kui ka teises setis murdis ta kaks korda Cilici pallingu ja kolmandas veel korra. Oma pallingut ei loovutanud mõne nädala pärast 36-aastaseks saav šveitslane kordagi.

Federer võitis Wimbledonis esmakordselt 2003. aastal. Pärast seda on ta edu korranud 2004., 2005., 2006., 2007., 2009. ja 2012. aastal ning viimati täna. Sellega möödus ta ameeriklasest Pete Samprasest, kes aastatel 1993-2000 võitis Wimbledoni seitse korda.

Suure slämmi turniirivõite kokku on Federeril nüüd 19, mida on nelja võrra enam kui vastavas arvestuses teist kohta hoidval hispaanlasel Rafael Nadalil.

Finaalis kaotanud 28-aastane Cilic pääses Wimbledonis nii kaugele esmakordselt. Kolmel eelneval hooajal lõppes tema teekond veerandfinaalis. Küll on tal auhinnakapis 2014. aasta USA lahtiste võidukarikas.

Enne mängu:

35-aastane Federer, kes tänavu jäi löömatuks Austraalia lahtistel meistrivõistlustel, pole käimaoleval Wimbledoni turniiril kaotanud veel mitte ühtegi setti. Kui mees alistab täna Cilici, siis saab temast kaheksa esikohaga Wimbledoni turniiri kõigi aegade edukaim mängija. Praegu jagab ta seitsme esikohaga liidrikohta koos ameeriklase Pete Samprasega. Federeri võit teeks temast vanima mängija, kes on Wimbledonis nö tennise moodsal ajastul triumfeerinud.

Esimest korda Wimbledonis finaali jõudnud Cilicil on 2014. aastast ette näidata USA lahtiste meistrivõistluste võit. Viimase horvaadina pääses Wimbledonis lõppkohtumisele Goran Ivanisevic, kes jäi 2001. aastal ka alistamatuks. Cilicist saaks edu korral esimene horvaat, kes on võitnud rohkem kui ühe suure slämmi turniiri.