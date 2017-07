Eesti kuni 18-aastaste korvpallikoondis sai üllatuskaotuse

Järgmised kohtumised peab U-18 koondis tuleva nädala reedest laupäevani Tallinnas (Audentese SH-s), kui Balti matšil on vastasteks Läti, Leedu ja Soome - ehk kõik A-divisjonis mängivad meeskonnad.

Kuna üleeile oli võidetud Rootsit 88:58, siis võis see olla nii palluritele kui poolehoidjatele uinutav. Minimaavõistlus Rootsiga niisiis 1-1, sel aastal aga seis võrdluses Rootsiga meie kasuks 3-1.

Eesti-Rootsi 61:66 (32:31)

Lauapallid: 47-39

Korvisöödud: 14-9

Pallikaotused: 25-11

Vaheltlõiked: 5-17

2 pt: 44 vs 38 %

3 pt: 23 vs 22 %

vv: 71 vs 74 %

Eesti: Hugo Erkmaa 15+3+4, Henri Drell 9+6 lp, Kristian Kullamäe 7+3 lp, Kaspar Treier 6+9 lp, Matthias Tass 6+13+3, Erki Kuhi 6+4 lp. Keegi ei teinud üle seitsme pealeviske.

Rootsi: Beni Fungula 17+6+3, Erik Persson 17+5 lp, Oliver Gehrke 16+8 lp.

Suvine kontrollmängude saldo on koondisel nüüd 5-2. Ees on veel viis kohtumist enne EM-i.

Eesti neidude U-18 koondis jäi Rootsile eile alla 34:83 (21:38). Üleeile oli tulemuseks 42:75. Eile häviti kolmandal veerandil 7:28 ja neljandal 6:19.

Rootsi domineeris lauda koguni 57-20, korvisöödud neile 16-10, pallikaotusi oli Eestil 22, Rootsil 23. Kahepunktivisked Rootsi kasuks 54 vs 28 %, kolmesed 36 vs 22 %, vabavisked 83 vs 0.

Eesti poolel tõi Eliise Järve 12+4 lp, Janne Pulk 10 pt, Berit-Annabel Loomägi 6+5+3.