Tiit Sokk: meie poolt korralik esitus

"Üksteiselugemine oli täna juba parem. Tabavuski oli meil neis mängudes üllatavalt hea. Eks me mängisime üsna hästi vabaks ka," ütles Eesti kasuks 11 punkti visanud Erik Keedus. "Portugali ja Rumeenia kaitse oli väga erinev, see andis meile võimaluse proovida erinevaid asju. Ses mõttes väga head, kasulikud mängud. Aga mingeid erilisi järeldusi meie seisu kohta kah teha pole põhjust.“

Koondise peatreener Tiit Sokk lisas: „Suhteliselt võib rahul olla. Rünnak oli enam-vähem normaalne ja kaitse toimis. Korralik esitus meie poolt. Eks me peame nüüd koju minema ja tegelema nende asjadega, mida on vaja järgi aidata. Rünnak on mullusega võrreldes (mullu esimesel turniiril keskmiselt 63 punkti, tänavu 80 punkti – toim.) parem, sest rivis on kogenumad mehed, kes suudavad seda mängu paremini lahti harutada. Kui mingeid puudujääke otsida, siis kaitselaud jäi meil siin nõrgaks, rohkem tuleb sellele rõhuda.“

Tuleva nädala lõpus mängib Eesti Rootsiga esmalt kodus ja seejärel võõrsil. Pärast seda mängime kaks korda Šveitsiga - samuti kodus ja võõrsil.