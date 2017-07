Taaramäe: huvi mu vastu on väiksem kui enne, aga nulliseis ei ole

60-kilomeetrisel sõidul otsustati võistluse saatus 10 kilomeetrit enne lõppu Laiuse tõusul, mil Peeter Tarvise, Gert Jõeääre ja Ivo Suure ees vajutas gaasi põhja Pruus. Teiseks võitles end täna Tarvis, jättes grupisõidu Eesti meistri Gert Jõeääre kolmandaks.

Rattamaratonil kaheksanda lõpetanud Katjuša-Alpecini profirattur Rein Taaramäe loodab hiljemalt kuu lõpuks saada selgeks oma tuleviku. "See kas jätkan samas klubis või vahetan tiimi, on lahtine," ütles Taaramäe ETV spordisaatele. "Loodan tippseltskonnas jätkata. Huvi mu vastu on väiksem kui varasematel aastatel, aga nulliseis ei ole."

Taaramäe loodab tänavu veel mõne võidu võtta, kuid kas mees pääseb Hispaania velotuurile, seda ta ei tea. "See oleneb paljuski sellest, kas jään samasse tiimi või ei jää," tõdes Taaramäe. "Seal võib poliitika vahele tulla."