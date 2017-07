Võrkpallikoondise peatreener: motivatsioonist meestega rääkima ei pea

"Tingimused on olnud head ja keegi pole meid seganud," iseloomustas võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu Rakveres ja Tallinnas tehtud vahetut ettevalmistust ETV spordisaatele antud intervjuus. "Rakveres on alati hea, sest hall ja hotell on väga lähedal. Oli vaikne ja mehed puhkasid väga hästi. See oli väga hea nädal. Olime väga rahul otsusega seal treenida. Seejärel siin Tallinnas jätkasime tööd veidi erinevalt Rakverest ja püüdsime keskenduda tiimitööle ning hommikuti individuaalsete oskuste arendamisele. Oleme rahul. Motivatsioonist neile rääkima ei pea, sest nad on täielikult motiveeritud ja valmis astuma väljakule, et võidelda MM-pääsme eest."

Et maist alates on koondisel olnud väga palju mänge, siis nüüd kontrollmatše ei peetud, vaid keskenduti tiimitööle ja füüsise tõstmisele. "Kui füüsiliselt ollakse värsked, siis on ka vaim õigel võistluslainel," põhjendas Cretu valikut. "Alagrupi favoriidid on Eesti ees Belgia ja Saksamaa. Mängime Belgiaga viimasel päeval ja siis on näha, kuidas nende vastu nende koduväljakul mängime. Nad olid Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmendad. Tegid suurepärase turniiri. Tunneme üksteist üsna hästi. Saksamaa on üks tippkoondisi maailmas. Juba reiting ütleb nende kvaliteedi kohta kõik ja näitab, millistes liigades nende mängijad mängivad - Itaalia superliigast tugevate meistriliigadeni. Neil on samuti tohutult kogemusi, sest mängivad iga aasta tippkonkurentsis."

Koondis hakkab pealiku sõnul astuma samm-sammult, keskendudes esmalt avamänguks Valgevenega, sest ohtlikud on kõik vastased.