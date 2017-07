Kiviõlis võidutsesid Bobrõšev ja Kullas

MX1 klassis juhtis avasõidu enamus distantsist Tanel Leok (Husqvarna, Sõmerpalu MK). Kvalifikatsiooni kiireim Bobrõšev oli alguses korra teisel kohal, kuid siis möödus temast Harri Kullas (Husqvarna, Sõmerpalu MK) ning mõnda aega sõideti samas järjestuses, kuid siis lükkas venelane teise käigu sisse ning möödus esmalt Kullasest ning mõned ringid enne lõppu ka Leokist.

Teise sõidu stardikurvis sõitis Bobrõšev aga kokku kaasmaalase Vjatšeslav Golovkiniga (KTM) ja langes viimaseks. Sõidu liidriks asus seekord Kullas, keda seirasid väikeste vahedega Leok ja avasõidu stardis kukkunud, kuid end lõpuks neljandaks sõitnud Priit Rätsep (Honda, PMC Addinol Honda Racing). Bobrõšev tegi aga marulist tempot ning möödus järjest eessõitnud konkurentidest ja lõpuks mõni ring enne lõppu ka Kullasest. Sõidu esikolmiku moodustasid seega Bobrõšev, Kullas ja Leok ning sama seis oli ka kahe sõidu kokkuvõttes, kus Bobrõšev kogus 50 ning Kullas ja Leok võrdselt 42 punkti. Kahe sõidu tulemusena sõitsid end esikuuikusse veel Rätsep (36 p), Andero Lusbo (Yamaha, Kagu MK, 32 p) ja Karl-Robert Reinike (Honda, Manninen Bros).



MX2 klassi avasõidus heitlesid terve sõidu esikohale Tanel Leok ja kvalifikatsiooni kiireim Kullas, kus noored mehed sõitsid väikse vahega sõidu startist ruudulise lipu langemiseni ning Leoki edu klubikaaslase ees oli napp sekund. Kolmandaks sõitis end terve sõidu samal kohal kihutanud ja Sõmerpalu Motoklubile kolmikvõidu kindlustanud Aigar Leok (Yamaha).

Teises sõidus haaras Kullas aga kohe liidrikoha ja tegi kohe Tanel Leokiga vahe sisse ning esikohta enam ei loovutanud. Kolmas oli lõpujoonel taas kindla esituse teinud Aigar Leok. Kahe sõidu kokkuvõttes saavutas etapi esikoha Kullas, Tanel Leoki (mõlemad 47 p) ja Aigar Leoki (40 p) ees. Esikuuikusse mahtusid veel esimese stardi võitnud Hans Priidel (KTM, RedMoto Racing, 36 p), Kert Pääbo (Yamaha, Lääne MK) ja Kristjan Rätsep (Honda, PMC Addinol Honda Racing), kes kogusid võrdselt 30 punkti.



MX125 esimese sõidu võitis venelane Timur Petrašin (KTM), kes möödus sõitu esimesed ringid juhtinud Jan Jakobsonist (Yamaha, Sõmerpalu MK). Viimasest möödusid sõidu jooksul ka lõpuks teise koha saanud eelmise aasta 85cc klassi MM-hõbe Meico Vettik (KTM, KTM Racing Estonia) ja Andreas Hiiemägi (Husqvarna, Kose AMK).

Teises sõidus haaras esikoha avasõidu viies Henry Vesilind (KTM, AYR Racing Team), kuid peagi möödus temast Vettik, kes hakkas järgnevatega vahet sisse sõitma. Petrašin seevastu kukkus ja langes mitmeid kohti, kuid suutis end siiski kolmandaks sõita. Sõidu lõpuosas sõitis teisel kohal Hiiemägi, kes suutis aga Vettikule viimasel ringil päris järgi jõuda ja lõpujoonel oli kahe noore sõitja vahe alle sekundi.

Kahe sõidu kokkuvõttes võitis etapi Vettik (47 p), teine oli Petrašin (45 p) ja kolmas Hiiemägi (42 p).



85cc klassis saavutas etapivõidu Romeo Karu (KTM, KTM Racing Estonia, 47 p), kes võitis avasõidu, kuid pidi teises sõidus Martin Michelise (KTM, RedMoto Racing, 41 p) paremust tunnistama. Kahe eestlase vahele mahtus kahe sõidu kokkuvõttes lätlane Edvards Bidzans (Yamaha), tema oli sõitudes vastavalt teine ja kolmas.



Läti poiss Janis Kubulins (Husqvarna) oli võitmatu 65cc klassis, kus mõlemas sõidus lõpetas tema järel Joosep Pärn (KTM, Pärnu MC). Kahe sõidu kokkuvõttes tõusis poodiumi madalaimale astmele sõidud neljandana lõpetanud Richard Paat (KTM, AYR Racing Team).



Kõige pisematel tsiklitel klassis 50cc selgus Kiviõlis juba Eesti meister. Etapivõidu viis Kubulinsi suguvõssa kaks sõiduvõitu ja üldesikoha saanud Jekabs Kubulins (KTM). Kahe sõidu kokkuvõttes sai teise koha Enriko Peilman (KTM, RedMoto Racing), kes oli sõitudes vastavalt teine ja kolmas ning kahe sõidu tulemusena oli kolmas sõidud viienda ja teisena lõpetanud venelane Aleksandr Rezjapkin (KTM).

Kublins ja Peilman kogusid meistrivõistluste arvestuses võrdselt 92 punkti ning tänu viimase etapi tulemusele on Eesti meister noor Läti poiss. Pronksile tuli täna neljanda koha saanud Karl Teesalu (KTM, RedMoto Racing).



Veteranides ei leidunud vastast Heigo Laurenile (Yamaha, Yamamoto RC), kes on võitnud tänavu enamus meistrivõistluste etappide sõitudest ja mees võttis ka Kiviõlist kaks veenvat sõidu võitu. Sama kindel mees oli ka Valdur Kahro (Honda, Kahro Racing), kellele kuulus kummaski sõidus teine koht. Kahe sõidu tulemusena sai kolmanda koha Erki Privoi (Kawasaki), kuid seda alles tänu teise sõidu viimase ringi viimasele veerandile, kus ta möödus Urmas Helistest (Kawasaki, Kagu MK). Viimati nimetatu sai kahe sõidu tulemusena viienda koha ning Privoi ja Heliste vahele mahtus sõidud viienda ja kolmandana lõpetanud Avo Ärm (Yamaha, Kohila MK).



Homme on Kiviõlis rajal kolme- ja neljarattalised masinklassid, kus quadidel võistlevad ka hiljuti Euroopa meistrivõistluste etapi võitnud Kevin Saar ja teised Team Estonia sõitjad, kes tulid eelmisel aastal Rahvuste krossil poodiumile. Võistluste pidulik avamine toimub kell 11.00 ja esimene start antakse 11.30.