Georg Gross võitis Tartu rallil kõik kümme kiiruskatset

„Viimasel katsel hakkas veidi auto käiguvahetus streikima, kuid see väga ei seganud. See ralli nüüd oli juba selline tunne, et sõit oli täitsa nauditav. Eks me pingutasime kõvasti ja arvestasime, et konkurents võib olla tugev ja andsime endast kõik. Meil oli ka momente ralli peale, kuid õnneks oleme õnnelikult võitjatena finišis,“ võttis Georg Gross eduka RR ESTONIA Tartu Rally kokku.

Absoluutarvestuse teise ja EMV3 (N4) klassi võitjatena lõpetasid ralli Siim Plangi – Urmas Roosimaa (Mitsubishi Lancer Evo X), kes jäid võitjatest 2.09,5. Absoluutarvestuse kolmas koht ja neljaveoliste rahvusliku klassi EMV4 (E12) klassivõit kuulus Ranno Bundsenile – Robert Loštšenikovile (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Gross – Mõlderist jäid Bundsen – Loštšenikov maha 3.29,3.

EMV3 (N4) klassi teise koha said Plangi – Roosimaa järel Allan Popov – Aleksei Krylov (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes jäid klassivõitjatest maha 4.05,3. N4 arvestuse kolmandad olid Steven Viilo – Jakko Viilo (Mitsubishi Lancer Evo IX) +5.29,1.



EMV4 (E12) teine koht kuulus Aiko Aigrole – Kermo Kärtmannile (Mitsubishi Lancer Evo VI), kes kaotasid Bundsen – Loštšenikovile 1.11,9. Kümne sõidetud katse järel kuulus E12 klassi kolmas koht lätlastele Guntis Lielkajis – Vilnis Mikelsons (Mitsubishi Lancer Evo IX) +2.21,1.

Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste autode arvestuses EMV5 võtsid klassivõidu Karel Tölp - Martin Vihmann (Honda Civic Type-R). Klassi teised olid Rico Rodi – Ilmar Pukk (Honda Civic Type-R) +3.32,1 ja kolmandad Chrislin Sepp – Aleks Lesk (Honda Civic Type-R) +10.24,4.

Kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV6 ja Estonian R2 Challenge arvestuses võtsid hooaja teise võidu lätlased Martinš Sesks - Andris Malnieks (Peugeot 208 R2). Kuni seitsmenda katseni klassi esikohta hoidnud Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T) pidid tehniliste probleemide tõttu esikoha Sesks – Malnieksile loovutama ning jäid lõpuks klassivõitjatest maha 19,6 sekundiga. Klassi kolmandad olid Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2), kes kaotasid võitjatele 1.00,7.

Samadele TOP3 lõpetanud meestele kuulus ka Estonian R2 Challenge hooaja vaheauhind, milleks on augustis Barum Czech rally Zlin eel toimuv ERC Junior Experience koolitus.

Rahvusliku rühma EMV 7 (E11) klassis, kus sõidetakse üle kaheliitrise mootoritega autodega, läks klassivõit Mario Jürimäele – Rauno Rohtmetsale (BMW M3). Klassi teised olid Dmitry Nikonchuk - Elena Nikonchuk (BMW M3), kes kaotasid klassivõitjatele 45,8 sekundiga. EMV7 arvestuse kolmas koht kuulus Gert Kullile - Toomas Keskkülale (BMW M3) +5.06,5.

Kaheveoliste arvestuse EMV8 (E10) RR ESTONIA Rally Estonia klassivõidu võtsid Lembit Soe – Kalle Ahu (Toyota Starlet). Klassi teised olid Gert Virves – Sander Pruul (Opel Astra), kes jäid Soe - Ahust 52,5 sekundi kaugusele. Kolmandad olid Ronald Jürgenson - Marko Kaasik (Peugeot 205 GTI), kel kogunes klassivõitjatele kaotust 58 sekundit.

Rahvusliku E-rühma klassis EMV9 (E9), kus sõidetakse 1,6 liitrise mootoriga kaheveoliste autodega, olid hooaja neljanda ralli parimad Janar Tänak – Janno Õunpuu (Lada S1600). 17,4 sekundi kaugusele jäid Tänak – Õunpuust Tauri Pihlas – Ott Kiil (Toyota Starlet). Klassi kolmandad olid Raigo Vilbiks - Hellu Smorodin (Lada Samara) +2.22,8.

Veoautode EMV10 (E13) arvestuses olid RR ESTONIA Tartu Rally parimad Veiko Liukanen – Toivo Liukanen (GAZ 51). Klassi teise koha saavutasid Kaido Vilu – Erik Vaasa (GAZ 51), kes jäid Liukanenidest maha 39,9 sekundiga. Klassi kolmandad olid Meelis Hirsnik – Kaido Oru (GAZ 51) +2.11,6.

EAL Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad augustis, kui 25.-26. augustini sõidetakse järjekorras 15. Lõuna-Eesti ralli.