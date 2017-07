Silverstone'is kvalifikatsiooni võitnud Hamilton jõudis Schumacheri kannule

Silverstone'is vihmamärjast kuivanud rajal järgnesid britile Ferrari piloodid, soomlane Kimi Räikkönen 1.27,147 ja sakslane Sebastian Vettel 1.27,356-ga.

Hamiltonile oli see sportlaskarjääri 67. ajasõidu võiduks. Enamat on suutnud vaid sakslane Michael Schumacher, kellel on ette näidata 68 kvalifikatsiooni esikohta.

Tulemused:

1. Lewis Hamilton, Mercedes 1.26,600

2. Kimi Räikkönen, Ferrari +0,547

3. Sebastian Vettel, Ferrari +0,756

4. Valtteri Bottas, Mercedes +0,776*

5. Max Verstappen, Red Bull +1,530

6. Nico Hülkenberg, Renault +2,256

7. Sergio Perez, Force India +2,302

8. Esteban Ocon, Force India +2,474

9. Stoffel Vandoorne, McLaren +2,818

10. Romain Grosjean, Haas +2,949

11. Jolyon Palmer, Renault

12. Daniil Kvjat, Toro Rosso

13. Fernando Alonso, McLaren**

14. Carlos Sainz, Toro Rosso

15. Felipe Massa, Williams

16. Lance Stroll, Williams

17. Kevin Magnussen, Haas

18. Pascal Wehrlein, Sauber

19. Marcus Ericsson, Sauber

20. Daniel Ricciardo, Red Bull***



* - Bottas kaotab stardirivis 5 kohta.

** - Alonso kaotab stardirivis 30 kohta.

*** - Ricciardo kaotab stardirivs 5 kohta.