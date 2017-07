Pajusi mudajooksu võitsid Mardo Lundver ja Kristel Sibul

Teist korda Pajusi mudajooksul osalenud Mardo Lundveri lõpuajaks kujunes 56.10,3, edestades teisena lõpetanud Eesti parimat meestrepijooksjat Rauno Tiitsu koguni pooleteise minutiga. Kolmanda koha sai vanameister ja ühtlasi M50 vanuseklassi parim Meelis Veilberg, kes jäi Rauno Tiitsist maha vaid 1,7 sekundiga.

Mullu seitsmenda koha saanud Mardo Lundveri sõnul oli rada tänavu oluliselt raskem ja ka pikem - möödunud aastal 6,5 km ja sel aastal üle 9 kilomeetri. “Kõigepealt tuli joosta põllulõigul, siis tulid heinapallide ületamine, järgnes ülesküntud põlluäär ja tõus. Edasi poolteist kilomeetrit kraave, milles puusani vesi ja põhi mudane. See rajalõik osutus väga raskeks, seal joosta ei saanud, pidi kõndima,” rääkis Lundver ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Stardist minnes püsis koos viieliikmeline juhtgrupp, kes eksis algul võsas ära. “Tagant karjuti, et tuleb teises suunas minna. Kaotasime mitu kohta, aga jõudsime uuesti pundile järgi. Poole maa peal õnnestus mul liidriks tõusta,” lausus Lundver. Ta pidas oma trumbiks jooksulõike, kus üritas korralikku tempot teha. “Lootsin küll poodiumikohta, aga võit tuli küll üllatusena,” tunnistas Lundver.

Rauno Tiits nimetas Pajusi mudajooksu võrreldes trepijooksuga väga keeruliseks. “Sõna otseses mõttes mudajooks. Teadsin, et Mardo on kõva jooksumehena peamine konkurent. Kuna siin ronimisi ja mägesid ei olnud, siis oli temal kindel eelis. Kui trepijooksus on kogu keha ja käed töös, siis täna läks vaja rohkem jalgade robustset jõudu,” sõnas Tiits. Ta pidas enda jaoks kõige raskemaks poolteist kilomeetrit mudases kraavis kõndimist. Samas nimetas Tiits tänast jooksu heaks ettevalmistuseks Euroopa trepijooksu GP-ks. Järgneb Soomes Tamperes kolme erineva kõrghoone vallutamine.

Naistest võitis Pajusi mudajooksu üldarvestuses kõrgel viiendal kohal finišeerinud Kristel Sibul ajaga 58.01,8. Teiseks tulnud Riin Buddell jäi maha juba üheksa minutiga, tema aeg oli 1:07.01. Kolmandaks tuli N40 vanuseklassi parim Mirjam Vint 1:07.09-ga.