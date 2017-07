Mourinho: Ibrahimovici jaoks on Unitedi uks avatud

Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho ei välista varianti, et klubist lahkunud Zlatan Ibrahimovic on poole aasta pärast nende juures tagasi.

Endine Rootsi koondise ründaja sai 20. aprillil raske põlvevigastuse, mis lõpetas ta hooaja ja ei lubanud osaleda ka Euroopa liiga finaalis, kus United alistas Amsterdami Ajaxi, kirjutab Soccernet.ee. Praegu taastub Ibrahimovic klubi treeningkeskuses Carringtonis ja usutakse, et mees võib väljakule naasta aastavahetuse paiku.

Unitedi juhendaja Jose Mourinho kinnitas, et Ibrahimoviciga tõepoolest läbirääkimised ka käivad. "See (Ibrahimovici tagasitulek Unitedisse - Soccerneti toim.) on võimalik. Tahtsime olla ausad ja avatud ning andsime talle kõik juhuks, kui tema soov on lahkuda. Seega polnud juttu uuest lepingust, vaid oli aega ja vabadust, et mõelda ning otsustada. Tema vaatenurgast soovib ta endiselt mängida kõrgeimal tasemel," rääkis Mourinho.

"Ta ei soovinud end peita sellise suure vigastuse taha ja oli õnnetu, kuidas tema hooaeg lõppes - esimese Euroopa karikaga, aga sellest mitte osa võttes. Seega tahab ta ennast proovile panna ja jätkata mängimist parimal tasemel. Selgelt jätame talle ukse avatuks, et meie juures taastuda," ütles portugallane ja lisas, et Ibrahimovici vigastusest taastumise perioodi jooksul jõutakse loodetavasti kõigile osapooltele sobivale kokkuleppele.