Vihmasel kolmandal vabatreeningul oli kiireim Hamilton

Aja 1.28,063 välja sõitnud Hamilton edestas kõigest 0,032 sekundiga Ferrari pilooti Sebastian Vettelit, Hamiltoni soomlasest meeskonnakaaslane Valtteri Bottas kaotas britile 0,074 sekundit.

Bottase kaasmaalane Kimi Räikkönen (Ferrari) näitas neljandat aega (+0,669) ning viienda aja sõitis välja Renault' sakslasest sõitja Nico Hülkenberg (+1,417). Kvalifikatsioon algab Silverstone'is Eesti aja järgi täna kell 15.

VAN has popped out for a lap on intermediate tyres... #BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/MGKeCFPaOP

As rain arrives, everyone returns to the pits ????10 mins to go in #FP3 #BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/PdP0myymCE