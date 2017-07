TÄNA | Venus Williams jahib Wimbledoni finaalis ajaloolist võitu

37-aastasest Williamsist võib saada vanim naine, kes võidutsenud Open-ajastul suure slämmi turniiri üksikmängufinaalis, kuid ameeriklanna ei pööra võimalikule saavutusele ise tähelepanu. "Ma ei mõtle oma vanusele," sõnas Williams BBC-le. "See ei mängi mingit rolli."

Viimati võidutses Williams Wimbledoni üksikmängus 2008. aastal, eelmisel aastal triumfeeris ta koos õe Serenaga Wimbledoni paarismänguturniiril. Aasta alguses jõudis Williams pärast üheksa aastat kestnud ootust taas suure slämmi üksikmänguturniiri finaali, kuid pidi Melbourne'is Serenale alla vanduma.

"Ma armastan tähtsaid mänge," jätkas ameeriklanna. "Neis on pinge palju kõrgem ja tähtsaks saab, kuidas sellega toime tulla. Igal aastal on vaid üksikud mängijad need, kes suudavad teiste tipptennisistide vastu oma parimat mängu näidata. Ma armastan tennist ja ei taha, et see osa mu elust lõppeks. See pole läbi enne, kui see on läbi."

23-aastane Muguruza jõudis Wimbledoni üksikmängufinaali ka kahe aasta eest, kuid kaotas siis Serena Williamsile 4:6, 4:6. Toonasest kaotusest on Muguruzal aidanud üle saada ajutine treener Conchita Martinez, ainus hispaanlanna, kes on Wimbledonis võidukas olnud (1994. aastal Martina Navratilova vastu).

"Mida rohkem kogemusi saad, seda paremini tead, kuidas selliste olukordadega toime tulla, sest need on erilised," sõnas Muguruza, kes tõdes, et läheb täna vastamisi erilise mängijaga. "Minu jaoks on see uskumatu. Ma ei kujuta ette, et suudaksin 37-aastasena sellisel tasemel mängida. Ta armastab tennist ja naudib mängimist."

Finaal algab Wimbledonis Eesti aja järgi kell 16.