Toobal MM-valikturniiri eel: seal ei saa kellegi vastu lihtsamalt võtta

19. kuni 23. juulini peetakse Belgias MM-valikturniir, kus lisaks Eesti koondisele osalevad Belgia, Hispaania, Saksamaa, Valgevene ja Slovakkia. Kuue meeskonna vahel mängitakse välja üks koht järgmisel aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile.

"Me oleme palju jõusaalis olnud, natukene oleme pallisaalis lihvinud tavalisi asju," iseloomustas koondise kapten Kert Toobal ERR-ile ettevalmistusperioodi. "Uusi asju me väga välja ei mõtle, natuke oleme üritanud vanu jälle meelde tuletada. Selle nädala lõpu poole on koormused natuke alla läinud, nädala alguses oli päris raske ja treenerid jätsid isegi ühe trenni ära. Oleme korralikult valmistunud, ma ei ütle, et oleksime üliheas vormis, aga arvestades pikka suve, oleks see ka väga keeruline. Põhiline on, et kõik mehed on enam-vähem terved ja siis saab sellele pikale turniirile julgemalt vastu minna."

Kontrollmänge tiim enne Belgia turniiri ei pidanud. Viimase võistlusmängu mängis koondis pea kuu aega tagasi 18. juunil Mehhikos, kui võitis Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalis 3:0 Hispaaniat.

"Esimene tsükkel sai neid mänge väga palju," tõdes Toobal. "Kuna mängijad on samad, ei ole seda ohtu, et kokkumäng ei jookse. Seal saab ka palju mänge olema ja jõuab seal mingeid parandusi ka teha."

Kuidas paneksid pingeritta meeskonnad, kelle vastu mängima hakkate ja milline mäng ühe või teise vastu teile edu toob? "Minu soov oleks kindlasti selline, et kui mängime pühapäeval Belgia vastu, siis sealt võit ka tuleb. Saksamaa kuulub kindlasti teravikku, neil tuleb võrreldes Maailmaliigaga kolm-neli uut meest. Slovakkiat väga täpselt veel ei tea, Hispaania kohta on natuke siseinfot, Valgevenega paar aastat tagasi mängisime - see on selline turniir, kuhu on meeskonnad saanud samamoodi kui meie, seega on kvaliteedi tase suure tõenäosusega sarnane. Peame olema kõigi vastaste vastu ülimalt keskendunud, seal ei ole sellist vastast, kelle vastu saaksime võtta veidi lihtsamalt."