Võrkpallikoondis teeb MM-valiksarja eel viimaseid ettevalmistusi

Võrkpallikoondis on 3. juulist järjest harjutanud Rakveres ja Tallinnas, enne seda said mehed kaks nädalat ka puhata. Tänase treeningu järel tehti mõõtmised, et faktidega teada saada, kuidas mängijad on toitumisrežiimist kinni pidanud ja kas ohtrad jõutreeningud on ikka meeste muskleid kasvatanud?

"Ei tea veel, praegu on numbrid paberi peal," naeris Eesti koondise temporündaja Ardo Kreek ERR-ile. "Kui arvutisse saab, saab ka täpsemad tulemused teada. Loodame, et trenniga ikka kasvavad ja pole ära kadunud."

"Me oleme palju jõusaalis olnud, natukene oleme pallisaalis lihvinud tavalisi asju," kinnitas koondise kapten Kert Toobal. "Uusi asju me väga välja ei mõtle."

Kontrollmänge tiim enne Belgia turniiri ei pidanud. Viimase võistlusmängu mängis koondis pea kuu aega tagasi 18. juunil Mehhikos, kui võitis Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalis 3:0 Hispaaniat.

"Üle hulga aja lähme turniirile nii, et pole enne ühtegi sõprusmängu mänginud," sõnas libero Rait Rikberg. "Arvan, et kogu võistkonnal on väike ärevus sees, aga usun, et esimese mängu esimeste pallidega läheb see üle. Ma usun ja loodan, et näitame ennast väga heast küljest."

Viiemängulisel turniiril mängitakse järjest Valgevene, Hispaania, Saksamaa, Slovakkia, Belgiaga. Võitja pääseb MM-finaalturniirile.

"Peame oleme ülimalt keskendunud kõikide vastaste vastu," tõdes Toobal. "Kõik mehed peavad olema valmis mängima igal hetkel – sellel turniiril läheb kõikide meeste abi kindlasti vaja."

Meeskond lendab Belgiasse esmaspäeval ja MM-pileti püüdmine algab kolmapäevast.