Telemängu parim Vihmann: derbikohtumises käib kompromissitu võitlus

"Ütleme nii, et meie kiire värav võib-olla uinutas meid," tõdes ETV2 telemängu parimaks valitud Flora kaitsja Madis Vihmann, kes lõi kohtumises värava ning andis ka väravasöödu. "Kaotasime valvsuse ja saime kohe kolme värava näol karistada. Poolajal tegime omad parandused, pidime natuke rohkem riskeerima ja see tõi lõpuks edu."

"Kui on derbi, ütleb see endast kõik – see on kompromissitu ja kõva võitlus," sõnas Vihmann. "Kes suudab oma tahtmise maksma panna, see võidab, kahjuks ei suutnud seda täna kumbki. Tuleb rahule jääda, üks-kolme pealt tagasi tulla ei ole lihtne."