Igor Prins: Flora väravad olid lubamatud "plönnid"

"Valus viik," tunnistas Levadia peatreener Igor Prins kohtumise järel ERR-ile. "Tuleb üle vaadata, värav on värav, aga need olid sellised lubamatud plönnid, mida oma karistusalas ei suudetud ära lüüa. Nii ei saa me küll kaitses mängida."

Miks ideaalse avapoolaja järel teisel poolajal ära vajusite? Kas oli väsimust näha? "Raske öelda, ma arvan, et üks faktor oli ka väsimus, aga ühel võistkonnal oli vaja rünnata, polnud midagi kaotada ja me ei suutnud teisel poolajal oma mängu leida. Võimalused olid, aga läks kehvasti.

Eks mänge on veel kõvasti ees, paraku jäi põhirivaaliga kaks viiki. Tänasest mängust on kahju."