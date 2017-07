Arno Pijpers: me ei saa tulemusega rahule jääda

"Me alustasime hästi ja ma olin sellega väga rahul, aga juba mõni minut pärast avaväravat nägin, et hakkasime mängima liiga üleolevalt," arvas Pijpers mängujärgses intervjuus. "Mängutempo langes, tegime rünnakute ülesehitusel paar viga ja seejärel läksid asjad valesti."

"Teisel poolajal näitas meeskond oma iseloomu ja mängijad tahtsid head tulemust saavutada, aga ma ei ole lõpuks siiski rahul."

Miks mitte, tuli viik väga hea vastase vastu? "Teil on õigus, aga me läksime neile kahele mängule (Flora kohtus Levadiaga ka eelmisel pühapäeval ning siis mängiti Kadriorus väravateta viiki - toim.) vastu teadmisega, et võõrsil saab mäng olema väga raske, mistõttu tahtsime viiki või enamat. Kodus tahtsime aga väga võita - seega on lõpptulemus okei, aga kui mulle oleks seda enne mängu pakutud, ei oleks ma seda vastu võtnud," naeris Pijpers.