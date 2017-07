Cilicile alla vandunud Querrey: pange mind järgmise aasta finaaliks kirja

Poolfinaalis maailma esireketist tiitlikaitsja Andy Murray alistanud Querrey'st sai esimene ameerika meestennisist pärast 2009. aastat, kes suure slämmi turniiril jõudnud nelja parema hulka, kuid pea kolm tundi kestnud poolfinaalis pidi ta siiski horvaadi Cilici paremust tunnistama.

"On olnud lõbus turniir," sõnas 29-aastane Querrey pärast poolfinaali. "See on andnud mulle enesekindlust; ma tunnen, et mul on viimase aasta jooksul olnud tõeliselt häid momente ja loodetavasti tuleb neid veelgi. Tunnen, et hästi mängides on mu tase piisavalt tugev, et ka tippmängijad alistada."

"Pange mu nimi järgmise aasta Wimbledoni finaaliks kirja ning loodetavasti läheb see täide," vastas Querrey naljatades küsimusele, kuidas tal võiks Wimbledonis järgmisel aastal minna.

Ameeriklase sõnul on tema tänane vastane parajaks pähkliks kõigile tipptennisistidele. "Kui ta mängib hästi, on ta paras vastane kõigile," sõnas Querrey Cilici kohta. "Kui ta satub finaalis vastamisi Roger (Federeriga), oleks Roger küll favoriit, aga Marin võib talle tülikaks vastaseks osutuda."