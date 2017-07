Kevadel Tulevikuga liitunud kasahh lahkus klubist

Almatõ Kairati kasvandik, kes esindas 2014. aastal ühel korral ka Kasahstani U-21 koondist, mängis Viljandi eest 15 liigamängus ning lõi neis kaks väravat.

"Täname Kazi tema panuse eest ja soovime talle edu uuteks väljakutseteks," vahendab klubi Facebooki leht Tuleviku presidendi Raiko Mutle sõnu. "Istusime Kaziga maha ja arutasime hetkeolukorra üle ning leidsime mõlemad, et just nüüd oleks tal õige aeg edasi liikuda. Ta jääb siinoldud aega ja siinseid inimesi positiivselt meenutama ning meie teda samuti."