Hingis kunagise rivaali Venus Williamsi edust: see on imeline

Ameerika tennisistist Venus Williamsist sai 37-aastasena vanim Wimbledoni naiste üksikmänguturniiri finaali jõudnud mängija pärast Martina Navratilova saavutust 1994. aastal. Kunagise rivaali Martina Hingise sõnul on ameeriklanna edu uskumatu.

"See on imeline," ütles Hingis reporteritele Wimbledonis. "Võib-olla poleks keegi turniiri alguses pakkunud, et Venus jõuab finaali, aga ta on end rasketest hetkedest välja võidelnud ja mida aeg edasi, seda rohkem tundub, et on tema aeg särada."

Viiel korral Wimbledoni naiste üksikmänguturniiril võidutsenud Williamsist kolm kuud noorem Hingis on ameeriklanna õe Serena kõrval ainsaks naiseks, kes on Venus Williamsi suure slämmi turniiri finaalis alistanud, saades sellega hakkama 1997. aasta US Openil.

2011. aastal diagnoositi Williamsil Sjögreni sündroom, krooniline autoimmuunhaigus, mis põhjustab muu hulgas väsimust ning lihasvalu. Hingise sõnul on Williamsi edu seetõttu veelgi märkimisväärsem.

"Vigastused ja Sjögreni viirus on tema karjääri jaoks olnud kui Ameerika mägedel sõitmine, aga tundub, et ta on selle selja taha jätnud, sest ta mängib suurepärast tennist," sõnas šveitslanna, kes on Wimbledonis segapaarismängus jõudnud poolfinaali. Venus Williams ja Martina Hingis kohtusid karjääri jooksul 21 korral, 11 matšis jäi peale šveitslanna.

Naiste üksikmängu finaalis kohtub Williams laupäeval hispaanlanna Garbine Muguruzaga.