TÄNA | Wimbledoni tenniseturniiril ristavad reketid neli allesjäänud meest

29-aastane ameeriklane Querrey ning 28-aastane horvaat Cilic on varem omavahel mänginud neljal korral ning kõik matšid on võitnud Cilic. Mõlema mehe näol on tegemist füüsilist võimsate, 198 cm pikkuste ja paremakäeliste mängijatega. Mõlemad mehed on tänavu juba ühe ATP taseme turniiri võitnud ning Cilici tänavuse hooaja senine saldo on 28 võitu ja 13 kaotust ning Querrey'l 23 võitu ja 13 kaotust.

35-aastane šveitslasest seitsmekordne Wimbledoni tšempion Federer ning 31-aastasena esmakordselt Wimbledonis nii kaugele jõudnud tšehh Berdych on omavahel karjääri jooksul kohtunud seni juba 24 korda ning 18 võitu on saanud šveitslane ning kuus tšehh. Federeri jaoks on tänavune hooaeg toonud juba neli turniirivõitu, kuid vanameister on mitmeid turniire ka värskuse säilitamiseks vahele jätnud. Berdych on oma vastasest neli aastat noorem ning 11 sentimeetrit pikem. Tänavune üldine võitude-kaotuste saldo on Federeril 29-2 ning Berdychil 31-13.

Mõlemad poolfinaalid peetakse loomulikult peaväljakul ning esimene kohtumine algab Eesti aja järgi kell 15.