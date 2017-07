Ülekanne algab kell 19.25, kohtumist kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu ning stuudiovestlust veab Aet Süvari.

Samad meeskonnad kohtusid viimati alles 9. juulil, kui Kadrioru staadionil tehti väravateta viik. Viimasest kümnest omavahelisest matšist ongi viis lõppenud viigiliselt, kolmel korral on peale jäänud Levadia ja kahel korral Flora.

Liigatabelis on Floral hetkel 18 mängust kogutud 48 punkti ja liidrikoht. Levadia jääb lähima jälitajana maha nelja silmaga ning Nõmme Kalju kaotab juba üheksa punktiga.

FC Flora peatreener Arno Pijpers: "Jäin rahule eelmise Levadia mänguga, eriti meeldis võistkonna organiseeritus. Kuigi mängukvaliteet ei olnud piisavalt hea, siis järgmisel kodumängul peame tegema parandusi ja alustama hooaja teist poolt edukalt."

Flora mängija Kevin Aloe: "Teine järjestikune mäng Levadiaga. Oleme meeskondlikult rohkem puhanud kui eelmine mäng, seega kvaliteeti ning kiirust on meil rohkem. Mis tähendab, et Levadial ei saa kerge olema. Eeliseks on see, et meil on kodumäng ning ootan rahvast staadionile! Tuleb vägev derbi õhtu!"

Levadia treener Igor Prins: "Pühapäeval tegime Kadriorus korraliku mängu. Lõime palju teravusi ja olime ohtlikud, kuid värav jäi siiski löömata. Nüüd mängime võõrsil ning kindlasti tuleb taas derbile kohaselt väga haarav ja võitluslik mäng. Läheme kohtumisele vastu selge eesmärgiga kolm punkti ära võtta."

Levadia väravavaht Sergei Lepmets: "Kohtumised FC Floraga on alati printsipiaalsed ja väga võitluslikud. Tahame neile tabelis lähemale tulla ning selleks vajame reedel kindlasti võitu. Oleme mänguks hästi valmistunud ning ja meie ainsaks eesmärgiks on kolm punkti. Ootame kõiki FC Levadia fänne Lillekülla meie meeskonda toetama!"