Tanel Leok sai Sõmerpalus Jevgeni Bobrõševist jagu

Tänavu oli neljal korral karika võitnud Tanel Leokit Sõmerpalus enim kimbutamas tugev venelane Jevgeni Bobrõšev. Sõmerpalus kahel korral võitnud Bobrõšev pidi tänavu aga Tanel Leoki paremust tunnistama. Leok võitis järjekorras neljandat korda, kuid on kokku Väino Leoki karika kodumaale jätnud viiel korral.

"Tegin ühe väga suure vea. Oleksin peaaegu pikali kukkunud, ukerdasin ja kaotasin päris palju aega," lausus Leok ETV-le. "Siis ta sai korraks juba kannule. Aga siis sain paar ringi jälle korralikumalt sõita, turvalisema vahe ja viimane ring sai juba rahulikult võtta."

Superfinaali kolmas oli Priit Rätsep. Tänavu MM-sarjas esikolmikukonkurentsis püsinud Bobrõšev murdis aga kaks kuud tagasi rangluu ja on oma õiget vormi alles leidmas. "Seekord võitis Väino Leoki karika Tanel. Ta tegi hea sõidu," tunnustas venelane.

"Tundus, et publikule pakkus põnevust ka meie võitlus. Tanel oli täna lihtsalt parem. Loodan, et järgmisel aastal on minu tervis korras. Kui suudan end tervena hoida, saame Taneliga pakkuda huvitavat võidusõitu."

Traditsiooniliselt käisid rajal taas ka säärud ja startijate hulgas oli ka võistluse peakorraldaja Aivar Leok. Osalesid ka Tanel Leoki pojad Travis ja Sebastian. "Põllu peal oleme küll põristanud, aga võistlemas väga vähe käinud," lausus isa. "Eks nad mõlemad kukkusid siin ja Travisel oli võimalik poodiumil olla küll. Aga mõlemaga võib rahule jääda, nad sõitsid väga hästi."