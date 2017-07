Nõmme Kalju sai eurosarjas kindla kaotuse

Nõmme jäi kaotusseisu juba kaheksandal minutil, mil Mate Patkai toimetas esimest korda palli Vitali Teleši seljataha.

Teisel poolajal põhjustas Teleš kaks penaltit ja mõlemal juhul oli Videotoni ründaja Marko Scepovic täpne: 47. minutil lõi ta 2:0 ja 74. minutil vahetult enne oma väljavahetamist veel 3:0.

"Hea meel on selle üle, et tegelikult täiesti mängitav vastane. Kui hästi mängida, siis oli täitsa mõnus mängida, ei pidanud ainult taga istuma," lausus Kalju kaitsja Karl Mööl ETV-le.

"See on kõrgema taseme jalgpall. Kui kaotad kuskil üks-üks võitlusi rohkem, siis need on väga kriitilised," jätkas Mööl. "Seis oli kehva, aga mäng liiga kehv ei olnud, ma arvan."

Nõmme Kalju edasipääsušansid on nüüd pigem teoreetilised, sest selleks tuleks nädala pärast võõrsil samaga vastata. "Väga raske olukord võõrsil," lausus Mööl. "Kindlasti läheme proovime. Kunagi ei ole mõtet alla anda."

Ükski teine Eesti jalgpalliklubi enam eurosarjades konkurentsis ei ole.