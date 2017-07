ROK kaalub olümpialinnade valikul suunatud pakkumiste tegemist

Ühtlasi tehti ettepanek kinnitada nii 2024. kui ka 2028. aasta suveolümpiamänge korraldav linn üheaegselt Rahvusvahelise olümpiakomitee 131. kongressil, mis toimub septembris Limas. 2024. aasta mänge võõrustaks eeldatavalt Pariis ja 2028. aasta olümpiavõistlusi Los Angeles. Siiani on mõlemad linnad võidelnud 2024. aasta mängude korraldusõiguse nimel.

Eesti Olümpiakomitee asepresidendi Jüri Tamme hinnangul tähendab võimalik kompromiss positiivset tulemust laiemalt. "Täitevkomitee teeb ROK-i liikmetele ettepaneku olümpiakandidaatlinnad eelvooru läbimata, mis sisuliselt tähendab seda, et 2024. aastal toimuvad suveolümpiamängud Pariisis ja 2028. aastal Los Angeleses. Suunatud pakkumise nime kandva protseduuri taga on väga head ja ratsionaalsed pürglused," lausus Tamm Vikerraadiole.

"Te kõik teate, kui palju eelnevatel aastatel on maksnud suured kandidaatlinnade rallid, kui palju on sellega tekitatud korruptsioonikahtlusi, kui palju on tekitatud linnakodanikes - kes ei ole saanud õigust olümpiamänge korraldada - pettumust. Kõik see saab olema suunatud pakkumisega elimineeritud," jätkas Tamm. "Küsimus pole ainult kuludes. Küsimus on ka ainult kindluses, kas need poliitikud, riigid ja linnad, kes on otsustanud tõsiseltvõetavalt olümpiamängude korraldusse panustada, selle õiguse ka saavad, kui nad vastavad kõikidele tingimustele."

Rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee istungil pöörati tähelepanu ka treenerite senisest suuremale tunnustamisele. "Rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee võttis vastu otsuse hakata igal aastal välja andma spetsiaalset auhinda parimale nais- ja meestreenerile."

"Pikemas perspektiivis veel rohkem tähelepanu alla tuua olümpiamängudel esinevaid sportlasi ja nende treenereid just koostöö kontekstis. Tegelikult paljudes riikides seda juba kasutatakse. Me oleme harjunud nägema Eesti meistrivõistlustel erinevatel spordialadel, kus treener seisab võitnud sportlase kõrval. Aga olümpiamängudel seda veel ei ole. See oleks väga suur au ja tunnustus edukalt tööd teinud treeneritele."