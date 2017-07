Saksamaa kaksikud Benderid hakkavad taas koos mängima

Saksamaa jalgpalliklubi Leverkuseni Bayer ostis Dortmundi Borussialt umbes 15 miljoni euro eest Sven Benderi, mis tähendab, et üle aastate mängivad kaksikvennad Sven ja Lars Bender taas ühes klubis.

28-aastased Benderid mängisid viimati ühes meeskonnas 2009. aastal, mil mõlemad esindasid 1860 Münchenit. Hiljem on Sven kandnud Dortmundi ja Lars Leverkuseni särki.

Borussias kaks korda Saksamaa meistriks ja kaks korda karikavõitjaks tulnud Sven Bender pääses mullu platsile vaid kaheksas mängus ja tema lahkumine klubist on sellega tugevalt seotud.

Mõlemad vennad on mänginud ka Saksamaa koondises: Sven on pääsenud platsile seitse ja Lars 19 korda, kusjuures Lars Bender on löönud ka neli väravat.