Paide Linnameeskonnaga liitus noorteliiga parim väravakütt

Paide Linnameeskond omandas FC Nõmme Unitedilt 16-aastase ründaja Kristofer Pihi mängijaõigused. Kristofer Piht on U17 Eliitliiga parim väravakütt, kes on kümne vooruga löönud 15 väravat. Lisaks on noormehe saldol U17 liigas kümne mänguga 12 tabamust.