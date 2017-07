Pärnu korvpalliklubi võib saada uue eestvedaja

Eile teatas Pärnu korvpalliklubi juht Mait Käbin, et mullu Pärnu Sadama nime kandnud meeskond loobub uuel hooajal meistriliigas osalemast.

Delfile ja Eesti Päevalehele teadaolevaolt loodab alaliit meeskonna vedamisel näha uue partnerina seni noorte klubi Pärnu Pauluse eestvedajaks olnud Johan Kärpi. Möödunud hooajal ühinesid Paulus ja Pärnu korvpalliklubi ühiseks püramiidiks.

"Minu poole on selle teemaga pöördutud, kuid veel on vara ütelda, kas sellest midagi tuleb. Ma pole kindel, kas suudaksin vajaliku raha leida," sõnas Kärp. "Tegelikult oleks hea, kui aidataks ikkagi Mait Käbinit. Ta on teinud siin aastatega väga head tööd."

Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi rääkis täna hommikul, et alaliit tegeleb aktiivselt sellega, et Pärnus meistriliiga meeskond säiliks. Pärastlõunal oli Kuhi endiselt kidakeelne, kuid Pärnule antava võimaliku abi kohta ütles järgmist: "Saame aidata läbirääkimiste pidamisel."