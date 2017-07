Homme selguvad Eesti meistrid 10 000 meetris

Sellel viimasel ajal suhteliselt harva joostaval distantsil on stardiprotokollis 16 naist ja 23 meest. Klubidest on arvukamalt esindatud MTÜ Treeningpartner ning Sparta Spordiselts.

Naiste jooksus on kindlasti huvipakkuv pikalt vigastuspausilt naasev Jekaterina Patjuk (TÜ ASK). Lisaks temale peaksid soosikute ringi kuuluma Lily Luik (TÜ ASK), äsja orienteerumise MMil hästi esinenud Annika Rihma (Audentese SK) ning Olga Andrejeva (Sparta SS) ja Kaisa Kukk (Treeningpartner).

Meeste stardinimekirjas on üllatuslikult Andi Noot (Tartu SS Kalev). Temale peaksid peamist konkurentsi pakkuma pikemate distantside spetsialistid Raivo Alla, Raido Mitt (Sparta SS) ja Argo Jõesoo (Läänemaa KJK).

Nõmme seeriajooksu raames on kavas ka 100 m ja 1000 m jooksud ning lisaalana meeste 4 x 100 m teatejooks, kus osalevad Eesti täiskasvanute meeskond, Eesti U-20 koondis ning Leedu rahvuskoondis.

Võistlused algavad kell 17.50 Kadrioru staadionil.