AG2R La Mondiale juht kutsus tiime koostööle, et Froome murda

Olukorda tunnetab hästi AG2R La Mondiale juht Vincent Lavenu, kes kutsub avalikult üles teisi tiime Sky vastu jõudusid ühendama, vahendas Rattauudised.ee.

“Me pole samal tasemel kui Sky,” nentis Lavenu, viidates sellele, et Briti meeskonnal on võimalus suurtuuride soosikuid ja endisi maailmameistreid kasutada Froome’i abilistena. “Kuid teatud hetkedel ja teatud olukordades võime oma taktikat peale suruda. Soovime teha sõidu nii raskeks, et Sky ratturid ei saaks ühiselt sõita. Kui raskete mägede võtmisel on ees viis Sky ratturit, on neid keeruline murda.”

See, kui tõsiselt Lavenu üleskutset võetakse, võib selguda juba täna Püreneedes sõidetaval 12. etapil, mis lõppeb mäefinišiga. Prantsuse klubi staarsõitja, mulluse Touri teisena lõpetanud Romain Bardet on suures mängus sees – ta kaotab Froome’ile 51 sekundit.

“Arvan, et Froome’i rivist välja viimisest on huvitatud ka teised klubid, kes sihivad poodiumikohta Pariisis. See tähendab, et sõit tuleb teha raskeks algusest peale. Samas on igal meeskonnal oma strateegia ja seda tuleb austada, kuid arvan, et minu loogikat võiks rakendada,” arutles Lavenu.