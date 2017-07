Eesti jalgpalliametnikud teenindavad tähtsaid mänge

Täna peetakse jalgpalli Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiril arvukalt teise ringi avakohtumisi, kui ametis on kaks Eesti ametnikku.

Bosnia ja Hertsegoviinas toimuva FK Željezničar – AIK (Rootsi) kohtunike vaatleja on Are Habicht. Valletta (Malta) – Utrecht (Holland) matši delegaat on Oleg Harlamov.

Sel nädalal teenindasid tähtsaid mänge ka Eesti kohtunikud. Teisipäeval toimunud Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri teise ringi avakohtumise Rijeka (Horvaatia) – The New Saints (Wales) kohtunik oli Kristo Tohver, keda abistasid Hannes Reinvald ja Neeme Neemlaid. Neljas kohtunik oli Juri Frischer. Kohtumise võitis Rijeka 2:0.

Gruusias toimuval U19 EM-finaalturniiril oli eilse poolfinaalmängu Portugal – Holland abikohtunik Silver Kõiv, kes teenindas alagrupiturniiril veel Rootsi – Tšehhi, Gruusia – Rootsi ja Inglismaa – Saksamaa kohtumisi. Turniiri finaalis lähevad vastamisi Portugal – Inglismaa.