Korvpallikoondise peatreener: pärast Portugali reisi tuleb otsustav moment

Kohapeale sõidab vaid 12 mängijat, kuna paljud ei ole erinevatest vigastustest ja operatsioonidest veel taastunud. Paraku on just nende meeste hulgas mitmed võtmemängijad, nagu Tanel Kurbas, Rain Veideman, Siim-Sander Vene ja Toomas Raadik. Kuna Ameerika üliõpilaskorvpalli FIBA tegemised ei huvita, ei ole teatavasti ka meie ookeanitagused mängijad Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger koondist vähemalt sellel suvel veel aitamas.

Valmistumiseks pole aga enam palju aega jäänud. Juba augusti alguses algavad 2019. aasta maailmameistrivõistluste valikmängud, kus rinda tuleb pista Kosovo ja Makedooniaga.

Hea on see, et mänguvalmis on Janar Talts, kel alles mai lõpus oli jalaoperatsioon. Ilmselt kõige tähtsama täiendusena on aga pärast pikka aega koondisega liitunud Kristjan Kangur. "Halb on see, et vigastuste ja operatsioonide tõttu pole kõik kutsutud mängijad rivis," ütles Eesti koondise peatreener Tiit Sokk Vikerraadiole. "Loodetavasti saavad nad varsti terveks, sest pärast Portugali reisi tuleb otsustav moment, kui mehed peavad terved olema, sest mängud tulevad peale."

Alles mõni päev tagasi teatas oma eemalejäämisest ka kogenud Gregor Arbet. 34-aastane Arbet käis veebruaris põlvelõikusel, enne seda taastus ta pikemalt nn sportlase songast. Selle tõttu jäi eelmine hooaeg Arbetil suures osas vahele, kuid juuni lõpus liitus ta siiski koondise ettevalmistusega. Kuna aga mängija enda sõnul on ta mängupraktika puudumise tõttu alavormis, tuligi nii otsustada. "Arbetit kimbutab vana vigastus ja mängupraktika puudus," sõnas Sokk. "Tulevikku silmas pidades soovitasid arstid tal haige jala terveks ravida, et muid probleeme ei tekiks."

Kuigi hetkel võib kõrvaltjälgijale tunduda, et olukord on pigem kehvapoolne ja treenerite jaoks on väljakutse suur, siis on Soku sõnul ka olemasolevatel mängijatel palju kogemusi ja midagi uut välja mõtlema ei pea. "Süsteem on sama," teatas Sokk. "Kõik poisid, peale Arbeti, on selle läbi teinud. Kui reeglina loodame tagaliinile, siis seekord on seal mehi vähem. Lootsime Sten Olmrele, kuid tema on armees."

Tiit Sokk on olnud Eesti koondise eesotsas juba aastast 2009. Mitmel varasemal suvel on meeskonna komplekteeritus praegusega võrreldes olnud tõenäoliselt parem, kuid igal uuel aastal on eelmisega võrreldes siiski oma eelis. "Tegevus on muutunud professionaalsemaks," tõdes Sokk. "Kõik mõtlevad endale ja ees ootavale pikale hooajale."