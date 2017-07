Klopp Liverpooli tegutsemisest üleminekuturul häiritud ei ole

Liverpool on senise suve jooksul esindusmeeskonda täiendanud AS Roma ääreründaja Mohamed Salahi ja uuel hooajal tõenäoliselt mitte veel esimest viiulit mängiva Chelsea nooruki Dominic Solankega, vahendas Soccernet.ee.

"Me ei saa mängijaid vaid seetõttu osta, et teised meeskonnad ostavad mängijaid. Me ajame oma asja nii hästi, kui suudame ja me oleme täiesti rahul sellega. Me oleme oma teguviisis veendunud. Ma ei ole närviline, võib-olla see on õige sõnum," lausus Klopp pärast 4:0 võitu Tranmere vastu Liverpooli koduleheküljele.

Liverpooli teine hooajaeelne sõprusmäng toimub reedel Wigan Athleticu vastu. 19. juulil alustatakse mänguga Crystal Palace'i vastu kahemängulist minuturneed Hongkongis.