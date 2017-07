Eesti tipud mälestavad Lihulas kuulisangar Aleksander Kreeki

Lihulas sündinud, 1938. aasta kuulitõuke Euroopa meistri mälestuseks toimuv spordivõistlus on igal aastal lõuna-läänemaale toonud mitmed meie parimad kuulitõukajad. Sellel aastal, täpselt nädal ennem Eesti 100 kergejõustiku meistrivõistlusi toimuval võistlusel on viimast lihvi andma tulnud aga absoluutne Eesti paremik.

Võistluste peaala, meeste kuulitõukes on kohal valitsev Eesti meister Kristo Galeta, kes sellel aastal tõuganud 18.58. Järjest paremasse hoogu minev Raido Kalbach, tänavu tõuganud 17.15. Läänemaa omad poisid Karl Koha ja Fred Vali. Sellel aastal tõuganud vastavalt 16.97 ja 16.55. Hooaja edetabelis 17.07-ga neljandat kohta hoidev 20 aastane Kert Piirimäe. Ja veel mitmed heal tasemel sportlased. Esmakordselt on kavas ka kettaheide. Ka siin on oodata huvitavat võistlust.

Lisaks on Läänemaa Kergejõustikuklubi korraldataval üritusel kavas ka laste pallivise ja noorte kuulitõuge ja kettaheide. Siin annavad tooni selle aasta värsked Eesti noortemeistrid. Emely Karhu, Rasmus Roosleht ja Steven Sepp Niidupargi Kergejõustikuklubist ja Kulla Saatmäe Läänemaa Kergejõustikuklubist.

võistlus algab laste palliviskega kell 12.30, Kuulitõuge on kavas kell. 14.00 ja kettaheide kell 15.00.