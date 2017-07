Raul Must tõusis maailma edetabelis tagasi 50 parema sekka

Täna avaldatud sulgpalli maailma edetabelis tõusis Raul Must võrreldes eelmise nädala positisiooniga kolm kohta ja on nüüd 49. kohal.

Edetabeli tõusule aitas kaasa läinud nädalal Venemaa turniiril saavutatud poolfinaali koht. Maailma edetabelit juhib Son Wan Ho Koreast ja teisel kohal on Lee Chong Wei Malaisiast. Parima eurooplasena on Viktor Axelsen kolmas. Top viiekümne hulka mahub peale Musta veel ainult kümme Euroopa mängijat. Maailma edetabelisse kuulub kokku üle 2000 sulgpalluri.

Naiste üksikmängu edetabelis tegi see nädal suurema tõusu 20-aastane Kristin Kuuba, kes on nüüd jõudnud 135. kohale. Võrreldes eelmise nädalaga paranes Kuuba positsioon 12 koha võrra. Parim eestlanna on edetabelis Getter Saar 112. kohal.

Oma põhialal, naiste paarismängus, on Kristin Kuuba koos Helina Rüüteliga 63. astmel.