Tallinna Merepäevadel peetakse purjetamise Eesti MV etapp

RS Feva klassis on juunis Pärnus toimunud purjetamise Eesti MV sarja kahepaatide avaetapi järel praegu võrdsete punktidega 1.-2. kohta jagamas Veronika Kuvatova ja Hannah Tuulas (KJK) ning Oskar Tiidemann ja Luca Remmel (ROPK). 29er'il on liidriteks Märten Mikk ja Randal Annus (TJK). 49er klassile on Tallinn Race aga tänavuse Eesti MV sarja esimene osavõistlus. Siin asuvad starti meie naiste 49erFX klassi esinumbrid Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (ROPK/TJK) ning meeste 49er'i esinumbrid Juuso ja Henri Roihu (TJK). Neile pakuvad konkurentsi Soome võistkond, kus roolis 2000. aasta Sydney olümpiavõitja Jyrki Järvi ning Lõuna-Aafrikat esindav paatkond Matthew Rickard ja Richard Sheridan.

Regati avavad pidulikult reedel kell 13 Lennusadamas Meremuuseumi direktor Urmas Dresen ja Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse liige Lauri Väinsalu.

Võistlusformaat koosneb RS Feva, 29er ja 49er klassidele reedest pühapäeva ennelõunani toimuvast fliidisõitude seeriast, mis purjetatakse kahel võistlusalal – Lennusadama ala ja Noblessneri ala, ning pühapäeva pärastlõunal kaldalähedasel Lennusadama rajal purjetatavatest vaatemängulistest finaalidest. Finaalid koosnevad poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht. Optimist klassil on võistlusformaadi ülesehitus sama, kuid võistlus on neile ühepäevane ja nii fliidisõidud kui finaalid purjetatakse ära pühapäeval.