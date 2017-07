Alves: vabandan City ees, aga tahan olla meister

Pikaaegne Barcelona paremkaitsja lahkus pärast ühte hooaega Torino Juventusest. Kui esialgu arvati, et ta naaseb oma kunagise juhendaja Guardiola juurde Citysse, siis väidetavalt pani PSG mehe ümber mõtlema kaks korda suurema palganumbriga, vahendas Soccernet.ee.

"Kui Pep tunneb end halvasti, siis ma sooviksin vabandada," ütles 34-aastane Alves Pariisis oma esitlusel. "Sama käib ka City kohta. Igatahes ma võtsin vastutuse ja tegin siia tulekuga õige otsuse. Ma tahan jätkata meister olemist."

"Minust oli lisaks Manchester Cityle huvitatud veel mõned teised Inglismaa klubid," avalikustas Alves. "Kuid siin on väga huvitav projekt käsil. Ma rääkisin City bossidega ja ma rääkisin presidendiga, kes rääkis mulle sellest klubist kõike. PSG on ambitsioonikas ja soovib võita tiitlit, mida nad pole seni suutnud (Meistrite liiga - toim.). Mul on siin sõpru ja mu abikaasale meeldib see linn väga - need olid mitmed asjaolud, mis veensid mind meelt muutma."