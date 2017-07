Kittel: olen aegade tugevaim Marcel!

Tour de France’i üldliidri Chris Froome’i (Sky) kõrval on suurvõistluse staariks kerkinud neli etappi võitnud Marcel Kittel. Quick-Step Floorsi sprinter on valitsenud grupifinišeid ja konkurendid tunnistavad, et praegu ei saa sakslasele keegi vastu.

“Kittel oli seekord löömatu,” kinnitas Trek-Segafredos pedaaliv kaasmaalane John Degenkolb Rattauudised.ee vahendusel. “Ta on lihtsalt superandekas ja on praegu väga heas vormis. Ma ei näe, kes suudaks teda mees-mehe võitluses edestada.”

29-aastane Kittel kinnitas, et on karjääri parimas vormis. “Arvan, et võin seda öelda, et olen aegade tugevaim Marcel! Ma pole end kunagi varem paremini tundnud. Olen väga heas vormis,” lausus õnnelik päevakangelane, kes pälvis esimese võidu, kandes rohelist särki.

Kittel on võitnud Touril kokku 13 etappi, mis teeb temast selles arvestuses edukaima Saksamaa ratturi. “Loomulikult tähendab see minu jaoks midagi, kuigi ma ei vaata rattasporti just selle nurga alt. Minu jaoks pole oluline olla legendaarne või VIP-inimene ajaloos. Tahan lihtsalt teha seda, mida kõige paremini oskan – sprintida. Armastan rattasõitu ja naudin suurt võistlust,” rääkis Kittel. “Karjääri alustades ei lootnud Touril osaleda. Mingil hetkel lootsin saada profiks, kuid oli raske ette kujutada, et tõusen ühel hetkel sellisele tasemele. Tunnen, et elan väikeses maailmas asuvas väikeses mullis, mis pole päris.”