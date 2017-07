U-16 koondis EM-i eel: läbi kannatuste eesmärgi suunas

Kuigi valdava osa korvpallisõprade tähelepanu on peagi suunatud kodusele U18 EMile ning meeste rahvuskoondise MM-eelkvalifikatsioonile, siis kõige kõrgemas mängus on tegelikult meie U16 poiste koondis, kes mängib 9.-20. augustini EM-i A-divisjonis Montenegros.

Ehk siis: meie koondis mängib omavanuste seas Euroopa 16 tugevama korvpalliriigi hulgas. Mullu Poolas A-divisjonis näidati päris head mängu (13. koht), ometi ei suudetud seal võiduarvet avada enne kui kohamängudes. Seal alistusid lõpuks tugevad korvpalliriigid Kreeka ja Bosnia & Hertsegoviina, misläbi jäädi kindlalt kõrgemasse seltskonda püsima.

Tänavune A-divisjoni EM peetaske niisiis augusti keskel Montenegros. Raske saab olema, igal juhul - alagrupis rivistuvad meie vastu Prantsusmaa, Venemaa ja Itaalia. Miinimumeesmärk on loomulikult sama – jääda kõrgemasse seltskonda. Kuid spordimehe soov on jõuda mõistagi võimalikult kõrgele.

Me ei tea täna, milline on U16 koondise võimete lagi. Teame seda, et viis mängijat on saanud Eesti meistriliiga karastust ning viis mängivad välismaal.

Poiste U16 peatreener on sel suvel tartlane Gert Prants, abitreenerid Priit Vene ja hiljuti tippspordiga lõpparve teinud Joosep Toome. Füsioterapeudina töötab koondise juures Maarja Kalev.

Koondise koosseis seisuga 12. juuli (15 mängijat):

Kerr Kriisa (185), Hannes Saar (191), Kaspar Lootus (200), Martin Laandu (192), Patrik Peemot (183), Kristo Tammiksaar (187), Kristjan Kokk (201), Karl Gustav Paloots (203), Leemet Loik (194), Peeter Toomas Tael (192), Joonas Riismaa (196), Kaspar Kitsing (195), Rain Andre Pehka (185), Johannes Kirsipuu (178), Mait Peterson (200).

Joone all on hetkel kolm vigastatud mängijat, kes hetkel treeningprotsessis ei osale: Andre Loigu (180), Marek Ojamäe (190cm), Elvis Toomistu (201).

Gert Prants, teie EM algab 9. augustil Podgoricas, aega on alla kuu. Kuidas olete graafikus?

Oleme graafikus. Või ütleme – enamvähem graafikus. Meil on oma plaan, mida täidame ja ses osas väga muret ei ole.

Mis faasis ettevalmistusega olete?

Hetkel on suund sellele, et Balti Matšile läheme raskema töötsükli pealt ning peaprooviks EMile saavad olema noorte olümpiapäevad (22.-30. juuli) Ungaris. Delfi avaldas eile ka koosseisu selleks Györi turniiriks, kuid seal saame kahte mängijat soovi korral asendada.

Hommikuti teeme praegu ÜKE-t, õhtul on pall. See on vajalik osa kuna pärast Balti matši pole meil baasettevalmistuseks enam aega. Hetkel on treeningutel nii taktikat kui individuaalseid asju.

Too palun välja ka verstaposte ettevalmistusest.

Kuu lõpus mängisime Nordic Cupil (millele eelnes pikem laager Tallinnas), kus meil oli nii tasavägiseid punkt-punkti mänge kui ka suureskoorilisi võite (saldo 3-2). 4.-7. juulil olime laagris Paides, nüüd kuni reedeni Tallinnas Audenteses.

Balti Matš toimub 16.-19. juulil Kaunases. Seal mängime Leedu, Läti ja Türgiga (kõik on A-div. koondised - toim.). Mängud saavad olema väga tugevad, kuid kindlasti kasulikud. Oleme seal kõvasti proovimas-katsetamas, mängida saavad kõik ja püüame ammutada sealt maksimaalset kasu.

Pärast Balti Matši, mis saab?

Paar päeva puhkust, siis sõidamegi Unarisse noorte olümpiapäevadele, seal osaleb Eestist niisiis U16 koondis. 2.-5. juulini on meil laager Tartus ning viimase lihvi anname 8.-9. juulil Tallinnas. Tallinnast lendame samal päeval Podgoricasse.

Kui palju koguneb kontrollmänge?

Viis oleme pidanud, kaheksa on ees – viis olümpiapäevadel ja kolm Kaunases. Paraku jäävad ära kontrollmängud Tartus Saksamaaga.

U18 koondisega oleme rohkem tuttavad. Kuidas iselomustad U16 koondist kui kooslust?

Iseloomustan seda hea võistkonnana. Meil ei ole superstaare. Meil on üksmeel, hea meeskonnavaim, töökus, püüdlikkus. Hoiame kokku. Poisid võtlevad väga tublilt praegu väsimusega, annavad endast viimast.

Pikkust tuli meeskonda juurde, võrreldes Nordicuga. Mis murekohti näed? Kas EMile vaadates näed mingeid vajakajäämisi?

Ei, otseselt mitte. Ses osas pole midagi märkimisväärset välja tuua. Võibolla see ei kõla kõige viisakamalt või efektsemalt, aga meil käib selline nö tuim töö, eesmärgipärane liikumine eesmärgi suunas. Poisid on tublid, teevad kaasa ja jäävad ellu, hoolimata pisivigastustest ja lihasvaludest.

Üks lapsevanem ütles nädal tagasi, et pole oma last elu sees varem nii väsinuna näinud. Pidi kodus ainult sööma ja magama. Peamiselt magama...

(Muigab). Kus siis veel kannatada ja endast kõike anda, kui mitte suvises koondise laagris.